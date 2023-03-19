Северная Корея заявила о нарушении своего суверенитета со стороны США

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении суверенитета страны. Об этом сообщает Reuters. В Пхеньяне считают, что США вмешиваются во внутренние дела страны, поднимая вопрос в ООН о положении с правами человека в КНДР.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

КНДР также обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он "подлил масла в огонь" ситуации на Корейском полуострове на фоне растущей напряженности.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что лидер Серной Кореи Ким Чен Ын должен нести ответственность за грубые нарушения прав человека в КНДР.

16 марта в Белом доме осудили пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.