В Австрии жестко раскритиковали главу МИД Александра Шалленберга за его высказывание о принадлежности Крыма.
«Ровно 9 лет назад Крым был присоединен к России. Австрия поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность», - написал Шалленберг в Twitter.
Это утверждение вызвало волну критики у комментаторов:
«Возвращайся туда, где растет перец, ты, огромное разочарование! Вместо того, чтобы продвигать эскалацию, ты должен настаивать на переговорах. И это называется дипломат!»
«Вы не Австрия. К сожалению, вы министр. Вы должны представлять свой народ, а не свое частное мнение».
«Крым был и остается российским, так решило его население. Что вообще хочет Шалленберг?»
«Право народов на самоопределение!! Крым принадлежит России!»
Комментаторы также предложили министру почитать исторические книги и вспомнить о суверенитете Сербии, который почему-то не волновал Запад.
«Рекомендую прочитать исторические книги, чтобы понять, как долго Крым был частью Украины, и как долго он был частью России».
«А Косово – это Сербия?»
Читатели также отметили, что поставки оружия Киеву не принесут мир, необходимо понять, кто зарабатывает на этом деньги.
Накануне президент Владимир Путин приехал в Крым в день девятой годовщины воссоединения полуострова и России.