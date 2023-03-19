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11 минут назад

Главу МИД Австрии раскритиковали за высказывание о принадлежности Крыма

Майк Габриелян

В Австрии жестко раскритиковали главу МИД Александра Шалленберга за его высказывание о принадлежности Крыма.

Главу МИД Австрии раскритиковали за высказывание о принадлежности Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ровно 9 лет назад Крым был присоединен к России. Австрия поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность», - написал Шалленберг в Twitter.

Это утверждение вызвало волну критики у комментаторов:

«Возвращайся туда, где растет перец, ты, огромное разочарование! Вместо того, чтобы продвигать эскалацию, ты должен настаивать на переговорах. И это называется дипломат!»

«Вы не Австрия. К сожалению, вы министр. Вы должны представлять свой народ, а не свое частное мнение».

«Крым был и остается российским, так решило его население. Что вообще хочет Шалленберг?»

«Право народов на самоопределение!! Крым принадлежит России!»

Комментаторы также предложили министру почитать исторические книги и вспомнить о суверенитете Сербии, который почему-то не волновал Запад.

«Рекомендую прочитать исторические книги, чтобы понять, как долго Крым был частью Украины, и как долго он был частью России».

«А Косово – это Сербия?»

Читатели также отметили, что поставки оружия Киеву не принесут мир, необходимо понять, кто зарабатывает на этом деньги.

Накануне президент Владимир Путин приехал в Крым в день девятой годовщины воссоединения полуострова и России.

В мире,Владимир Путин,
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