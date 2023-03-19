Главу МИД Австрии раскритиковали за высказывание о принадлежности Крыма

«Возвращайся туда, где растет перец, ты, огромное разочарование! Вместо того, чтобы продвигать эскалацию, ты должен настаивать на переговорах. И это называется дипломат!»



«Вы не Австрия. К сожалению, вы министр. Вы должны представлять свой народ, а не свое частное мнение».



«Крым был и остается российским, так решило его население. Что вообще хочет Шалленберг?»



«Право народов на самоопределение!! Крым принадлежит России!»