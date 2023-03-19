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19 минут назад

В Литве проходит второй тур муниципальных выборов

ТАСС

Голосование во втором туре выборов в органы местной власти проходит в воскресенье в Литве. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия республики.

В Литве проходит второй тур муниципальных выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Голосование проходит в тех избирательных округах, где две недели назад в первом туре победитель не выявился", - говорится в сообщении.

В первом туре 5 марта жители выбирали депутатов местных советов и мэров 60 административных единиц. В 34 органах самоуправления ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Там проводится второй тур, в который вышли по два кандидата, набравших наибольшее количество голосов 5 марта. На предыдущих выборах в 2019 году второй тур проходил в 41 муниципалитете.

Избирательные участки в Литве, открывшиеся в 07:00 (08:00 мск), закроются в 20:00 (21:00 мск), после чего начнется подсчет голосов.

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