В Литве проходит второй тур муниципальных выборов

Голосование во втором туре выборов в органы местной власти проходит в воскресенье в Литве. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия республики.
"Голосование проходит в тех избирательных округах, где две недели назад в первом туре победитель не выявился", - говорится в сообщении.
В первом туре 5 марта жители выбирали депутатов местных советов и мэров 60 административных единиц. В 34 органах самоуправления ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Там проводится второй тур, в который вышли по два кандидата, набравших наибольшее количество голосов 5 марта. На предыдущих выборах в 2019 году второй тур проходил в 41 муниципалитете.
Избирательные участки в Литве, открывшиеся в 07:00 (08:00 мск), закроются в 20:00 (21:00 мск), после чего начнется подсчет голосов.