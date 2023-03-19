Экс-премьер Украины заявил, что Киев готовится ужесточить мобилизацию

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. Об этом он написал в своем Facebook.

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По его мнению, теперь будут не просто вручать повестки на руки, а "массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую".

Ранее сообщалось, что военкоматы Липецкой области разошлют жителям региона повестки.

Как утверждают власти области, это необходимо для проверки информации об учете военнообязанных в базе данных.

14 марта власти Воронежской области сообщили, что региональный военный комиссариат и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток местным жителям. Там также заявили, что целью этих мероприятий является актуализация данных учета военнообязанных.

15 марта в социальных сетях жители Пензенской области сообщили, что местным жителям разносят повестки в военкомат.