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35 минут назад

Экс-премьер Украины заявил, что Киев готовится ужесточить мобилизацию

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев готовится ужесточить мобилизацию. Об этом он написал в своем Facebook.

Экс-премьер Украины заявил, что Киев готовится ужесточить мобилизацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, теперь будут не просто вручать повестки на руки, а "массово всех паковать, везти в военкомат, а оттуда сразу в учебку на пару дней и на передовую".

Ранее сообщалось, что военкоматы Липецкой области разошлют жителям региона повестки.

Как утверждают власти области, это необходимо для проверки информации об учете военнообязанных в базе данных.

14 марта власти Воронежской области сообщили, что региональный военный комиссариат и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток местным жителям. Там также заявили, что целью этих мероприятий является актуализация данных учета военнообязанных.

15 марта в социальных сетях жители Пензенской области сообщили, что местным жителям разносят повестки в военкомат.

В военкомате Пензенской области уточнили, что кроме уточнения личных данных, планируется проведение военных шестидневных сборов и 30-дневных с офицерами на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения) в Пензе.

В мире,Николай Азаров,
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