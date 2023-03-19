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44 минуты назад

Американцев потрясли кадры уничтожения русской литературы в Киеве

Российская Газета

Американцы были шокированы кадрами уничтожения русской литературы и сноcа памятников на Украине. Видеосюжет, посвященный борьбе Киева со всем русским, показали в эфире ABC News.

Американцев потрясли кадры уничтожения русской литературы в Киеве
Фото: YoutubeYoutube

Сначала зрители увидели фабрику на окраине Киева, на территории которой режим Зеленского активно борется с засильем русского языка и культуры. Уничтоженными оказались книги Пушкина, Чехова и других классиков.

Затем американские журналисты показали, как на Украине сносят памятники русским полководцам и писателям.

Комментируя сюжет, американцы сошлись во мнении, что точно так же поступали нацисты во главе с Гитлером.

"Уничтожение огромного количества литературы - это варварство", - написал на сайте телеканала один из зрителей.

Другой американец был очень удивлен увиденным. Он обратил внимание на любопытный факт: в его городе "много украинских беженцев, и на улице они говорят между собой на русском языке, а не на украинском".

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