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55 минут назад

Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian

Елена Прошина

Администрация американского лидера Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в РФ, проявив смену взгляда после начала российской спецоперации, сообщает Guardian.

Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в 2022 году соответствующая процедура была приостановлена из-за политической ситуации, однако теперь иммиграционная и таможенная полиция Соединенных Штатов заявила, что ведомство продолжает депортации в различные страны, в том числе в Россию. При этом неизвестно, когда именно возобновились депортации.

«Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию», - отмечает издание.

Так, молодой гражданин России, приехавший в США, чтобы избежать частичной мобилизации, подвергся внезапной депортации.

Как заявила адвокат Дженнифер Скарборо, среди ее клиентов четверо граждан РФ, которые ищут убежище в Америке. При этом она задалась вопросом о том, когда американские власти возобновили депортацию и почему. В настоящее время юрист пытается разобраться со сложившейся ситуацией.

В мире,Джозеф Байден,
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