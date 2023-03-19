Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian

Администрация американского лидера Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в РФ, проявив смену взгляда после начала российской спецоперации, сообщает Guardian.

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По данным издания, в 2022 году соответствующая процедура была приостановлена из-за политической ситуации, однако теперь иммиграционная и таможенная полиция Соединенных Штатов заявила, что ведомство продолжает депортации в различные страны, в том числе в Россию. При этом неизвестно, когда именно возобновились депортации.

«Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию», - отмечает издание.

Так, молодой гражданин России, приехавший в США, чтобы избежать частичной мобилизации, подвергся внезапной депортации.