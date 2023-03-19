Американские власти прекратят поддержку Киева при появлении новых политических интересов, сообщает Guardian.

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По данным издания, власти Соединенных Штатов порвали со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Украины столь же условна. Цель вторжения Вашингтона в Ирак заключалась в поддержании господства на Ближнем Востоке. При этом союзники США негодовали из-за войны в этой стране, однако американская администрация приняла позицию, по которой партнеры «либо с нами, либо против нас».

Как говорится в статье, в Белом доме были готовы «расстаться со старыми союзниками, чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме». Из этого следует, что для Вашингтона политический успех превалирует над моральными принципами. Аналогичным образом может измениться отношение США к поддержке Украины, так как отправка солдат в бывшую советскую республику приведет к третьей мировой войне.