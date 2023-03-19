Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель

Белград и Приштина в рамках переговоров в Северной Македонии сумели прийти к договоренностям по плану реализации предложения о нормализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу евродипломатии Жозепа Борреля.

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По его словам, переговоры касались необходимости реализовывать соглашение по нормализации, а также практическим шагам: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать. Обсуждение в Охриде длилось двенадцать часов. Как отметил Боррель, Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений.

Напомним, председательствующий в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поддержал предложение Европейского союза и Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию в Косово.