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40 минут назад

Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель

Елена Прошина

Белград и Приштина в рамках переговоров в Северной Македонии сумели прийти к договоренностям по плану реализации предложения о нормализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу евродипломатии Жозепа Борреля.

Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель
Фото: ТАССТАСС

По его словам, переговоры касались необходимости реализовывать соглашение по нормализации, а также практическим шагам: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать. Обсуждение в Охриде длилось двенадцать часов. Как отметил Боррель, Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений.

Напомним, председательствующий в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поддержал предложение Европейского союза и Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию в Косово.

Переговоры сербского лидера Александра Вучича и главы правительства самопровозглашенного Косово Альбина Курти проходили за закрытыми дверями. Ранее Вучич сообщил, что не намерен ничего подписывать в Охриде. По его словам, Европейский союз до сих пор не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово согласно предложению США и ЕС.

В мире,Александр Вучич,ЕС,ОБСЕ,
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