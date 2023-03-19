Джонсон готовит «сенсационные» доказательства своей невиновности

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон намерен обнародовать некие «сенсационные» доказательства, которые оправдывают его в ситуации с вечеринками во время эпидемии COVID-19, сообщает Telegraph со ссылкой на собеседников.
По их словам, в доказательства попадут сообщения от советников бывшего политика, в которых ему сообщалось, что никакие противовирусные правила не были нарушены во время вечеринок.
Как утверждает издание, существуют документальные свидетельства, которые покажут, что Джонсону посоветовали сказать то, что он в итоге заявил.
В июне 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин доложил, что ищет свидетелей и доказательств, которые помогут выяснить, ввел ли бывший премьер в заблуждение парламент в связи со скандалом относительно его вечеринок в разгар эпидемии коронавируса. В марте текущего года комитет обнародовал отчет, в котором подробно описывались четыре случая, когда экс-глава правительства Великобритании мог ввести в заблуждение парламент по поводу произошедшего.