Джонсон готовит «сенсационные» доказательства своей невиновности

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон намерен обнародовать некие «сенсационные» доказательства, которые оправдывают его в ситуации с вечеринками во время эпидемии COVID-19, сообщает Telegraph со ссылкой на собеседников.

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По их словам, в доказательства попадут сообщения от советников бывшего политика, в которых ему сообщалось, что никакие противовирусные правила не были нарушены во время вечеринок.

Как утверждает издание, существуют документальные свидетельства, которые покажут, что Джонсону посоветовали сказать то, что он в итоге заявил.