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20 минут назад

Председатель ОБСЕ поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово

Елена Прошина

Председательствующий в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поддержал предложение Европейского союза и Соединенных Штатов на переговорах по урегулированию в Косово, которые проходят в Охриде, сообщают РИА новости.

Председатель ОБСЕ поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово
Фото: ТАССТАСС

Переговоры сербского лидера Александра Вучича и главы правительства самопровозглашенного Косово Альбина Курти проходят за закрытыми дверями. В них также участвуют глава евродипломатии Жозеф Боррель и спецпредставитель по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак. Стороны обсуждают план реализации предложения по урегулированию в Косово. С Лайчаком и помощником главы американской дипломатии Габриэлем Эскобаром встретился председательствующий в ОБСЕ северомакедонский министр, этнический албанец Османи. По его словам, решение вопроса посредством диалога возможно.

Ранее Вучич сообщил, что не намерен ничего подписывать в Охриде. По его словам, Европейский союз до сих пор не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово согласно предложению США и ЕС. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели протесты против предложения Брюсселя с требованием отставки президента и правительства.

В мире,Александр Вучич,Мирослав Лайчак,ЕС,ОБСЕ,
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