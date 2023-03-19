Председатель ОБСЕ поддержал план ЕС и США на переговорах по Косово

Переговоры сербского лидера Александра Вучича и главы правительства самопровозглашенного Косово Альбина Курти проходят за закрытыми дверями. В них также участвуют глава евродипломатии Жозеф Боррель и спецпредставитель по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак . Стороны обсуждают план реализации предложения по урегулированию в Косово. С Лайчаком и помощником главы американской дипломатии Габриэлем Эскобаром встретился председательствующий в ОБСЕ северомакедонский министр, этнический албанец Османи. По его словам, решение вопроса посредством диалога возможно.

Ранее Вучич сообщил, что не намерен ничего подписывать в Охриде. По его словам, Европейский союз до сих пор не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово согласно предложению США и ЕС. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели протесты против предложения Брюсселя с требованием отставки президента и правительства.