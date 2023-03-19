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8 часов назад

Украина будет осуществлять оборонные закупки по стандартам НАТО под началом Норвегии

Газета.Ru

Минобороны Украины заключило соглашение с компанией из Норвегии о сотрудничестве в сфере оборонных закупок по стандартам НАТО, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. "Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины и норвежское оборонное материально-техническое агентство (NDMA) подписали соглашение о намерениях", - сообщило украинское Министерство.

Украина будет осуществлять оборонные закупки по стандартам НАТО под началом Норвегии
Фото: DepositphotosDepositphotos

В рамках этого соглашения, рассчитанного на три года, Киев будет получать методологическую помощь в сфере организации закупок материально-технических средств для развития возможностей составных сил обороны Украины.

Также это соглашение позволит специалистам с Украины изучать и продолжать имплементировать стандарты и протоколы стран НАТО в сфере оборонных закупок. Также в Министерстве сообщили, что на начальном этапе финансирование сделки будет осуществляться норвежской стороной. Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили о готовности в скором времени направить своих военнослужащих в Норвегию в целях обучения эксплуатации систем противовоздушной обороны NASAMS.

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