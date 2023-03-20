Посольство Польши заявило о неверной интерпретации слов посла о конфликте с РФ

Посольство Польши во Франции пояснило слова своего посла Яна Эмерика Росцишевского о том, что, если киевские власти не смогут отстоять свою страну на поле боя, польской армии придется вступить в прямое противостояние с Россией.

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Заявление опубликовано в Twitter дипведомства. В посольстве отметили, что слова посла касались "защиты независимости Украины".

"Польский польский посол дал понять, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все возможное, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте", – говорится в заявлении посольства.

В заявлении также указано, что некоторые СМИ интерпретируют слова Росцишевского "в отрыве от контекста" и что посол "заявил о необходимости оказания поддержки Украине союзниками", а также "говорил об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей".

Подчеркивается, что в словах дипломата "не было предзнаменования прямого участия Польши в конфликте, а только предостережение от последствий, которые может иметь поражение Украины", а именно "возможность нападения или вовлечения в войну России" стран Балтии и Польши.