На марше в Париже потребовали выхода Франции из НАТО и ЕС

В Париже прошел антивоенный марш. Манифестанты потребовали политики мира и выхода Франции из НАТО и ЕС, передает ТАСС.

Акция началась на бульваре Порт-Руаяль. Демонстранты несли плакаты с изображением национального символа – Марианны. Они скандировали лозунги, призывающие не допустить поставки оружия на Украину. Кроме того, звучали требования к французским властям покинуть ряды НАТО и ЕС.

Марш был организован партией «Патриоты» во главе с лидером - Флорианом Филиппо.

Это уже третья подобная акция. Первая состоялась 12 февраля. Тогда Филиппо прилюдно разрезал флаг НАТО.

«Патриоты» последовательно выступают против поставок французского оружия Киеву. Филиппо назвал Зеленского «безумцем», когда тот потребовал у Запада ракеты и самолеты.

Франция предоставила Киеву 18 самоходных гаубиц Caesar, две батареи зенитных комплексов Crotale и колесные танки AMX-10 RC.