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36 минут назад

На марше в Париже потребовали выхода Франции из НАТО и ЕС

Майк Габриелян

В Париже прошел антивоенный марш. Манифестанты потребовали политики мира и выхода Франции из НАТО и ЕС, передает ТАСС.

На марше в Париже потребовали выхода Франции из НАТО и ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Акция началась на бульваре Порт-Руаяль. Демонстранты несли плакаты с изображением национального символа – Марианны. Они скандировали лозунги, призывающие не допустить поставки оружия на Украину. Кроме того, звучали требования к французским властям покинуть ряды НАТО и ЕС.

Марш был организован партией «Патриоты» во главе с лидером - Флорианом Филиппо.

Это уже третья подобная акция. Первая состоялась 12 февраля. Тогда Филиппо прилюдно разрезал флаг НАТО.

«Патриоты» последовательно выступают против поставок французского оружия Киеву. Филиппо назвал Зеленского «безумцем», когда тот потребовал у Запада ракеты и самолеты.

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Франция предоставила Киеву 18 самоходных гаубиц Caesar, две батареи зенитных комплексов Crotale и колесные танки AMX-10 RC.

Ранее Филиппо заявил, что французскому правительству будет некогда решать проблемы Украины, учитывая, что в стране начался бунт.

В мире,НАТО,ЕС,
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