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24 минуты назад

Лидер талибов запретил выращивание марихуаны в Афганистане

ТАССиещё 1

Выращивание каннабиса (марихуаны) запрещено на всей территории Афганистана. Об этом говорится в указе, который подписал верховный лидер движения "Талибан" (запрещено в РФ), Хибатулла Ахундзада.

Лидер талибов запретил выращивание марихуаны в Афганистане
Фото: ТАССТАСС

"Выращивание каннабиса по всей стране категорически запрещено <...> Судам предписано наказывать правонарушителей по законам шариата", - говорится в указе, размещенном в субботу в Twitter официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Афганистан является крупнейшим производителем опия в мире и одним из крупных производителей каннабиса. Достоверные данные об объемах производства каннабиса в стране отсутствуют. По оценкам экспертов ООН, предполагалось, что в 2009 году площадь территорий, отведенных под культивирование каннабиса в Афганистане в 17 провинциях страны, составляла от 10 000 до 24 000 га.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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