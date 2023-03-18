Лидер талибов запретил выращивание марихуаны в Афганистане

Выращивание каннабиса (марихуаны) запрещено на всей территории Афганистана . Об этом говорится в указе, который подписал верховный лидер движения "Талибан" (запрещено в РФ ), Хибатулла Ахундзада.

"Выращивание каннабиса по всей стране категорически запрещено <...> Судам предписано наказывать правонарушителей по законам шариата", - говорится в указе, размещенном в субботу в Twitter официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Афганистан является крупнейшим производителем опия в мире и одним из крупных производителей каннабиса. Достоверные данные об объемах производства каннабиса в стране отсутствуют. По оценкам экспертов ООН, предполагалось, что в 2009 году площадь территорий, отведенных под культивирование каннабиса в Афганистане в 17 провинциях страны, составляла от 10 000 до 24 000 га.