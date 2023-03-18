Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что зерновая сделка продлена после переговоров. Об этом сообщает TRT Haber.

По его словам, на сегодня соглашение обеспечило отгрузку 25 миллионов тонн зерна на мировые рынки. Было задействовано более 800 судов. Договор имеет жизненно важное значение для стабильности глобального продовольственного снабжения.