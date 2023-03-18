Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что зерновая сделка продлена после переговоров. Об этом сообщает TRT Haber.
«В результате наших переговоров с обеими сторонами мы продлили срок действия соглашения, которое истекает 19 марта», - сказал Эрдоган.
По его словам, на сегодня соглашение обеспечило отгрузку 25 миллионов тонн зерна на мировые рынки. Было задействовано более 800 судов. Договор имеет жизненно важное значение для стабильности глобального продовольственного снабжения.
«Хотел бы поблагодарить российскую и украинскую стороны и генерального секретаря ООН за их усилия по очередному продлению соглашения», - заявил Эрдоган.
Ранее представитель МИД РФ предупредила, что участники сделки должны исполнять обязательства на равноправной основе.