Появились новые подробности в расследовании теракта на «Северных потоках». На яхте, на которой якобы передвигались террористы, обнаружили одежду и волосы. Материал передан на ДНК-экспертизу. Об этом написало в субботу издание Bild, передает РИА Новости.
На яхте обнаружили термофутболку фирмы Icebreaker и черную кепку Von Lamezan.
«На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК», - пишет издание.
По данным Bild пока не ясно, принадлежит ли найденная одежда кому-то из шести человек, которые зафрахтовали судно в сентябре.
Также на яхте нашли GPS-навигатор.
Во время обыска судно находилось в сухом доке на острове Рюген и готовилось хозяином к перепродаже.
Ранее немецкое издание Spiegel назвало курс яхты «Андромеда», которая, по одной из версий, использовалась при теракте на газопроводах. Адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину.
Между тем американский публицист Сеймур Херш заявил, что публикации об «украинском следе» служат для отвлечения внимания от его расследовании о теракте. Херш уверен, что теракт на «Потоках» совершили военные США и Норвегии по указанию Байдена.