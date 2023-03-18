Найдена возможная ДНК причастных к теракту на «Северных потоках»

Появились новые подробности в расследовании теракта на «Северных потоках». На яхте, на которой якобы передвигались террористы, обнаружили одежду и волосы. Материал передан на ДНК-экспертизу. Об этом написало в субботу издание Bild, передает РИА Новости.

Фото: NATO NATO

На яхте обнаружили термофутболку фирмы Icebreaker и черную кепку Von Lamezan.

«На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК», - пишет издание.

По данным Bild пока не ясно, принадлежит ли найденная одежда кому-то из шести человек, которые зафрахтовали судно в сентябре.

Также на яхте нашли GPS-навигатор.

Во время обыска судно находилось в сухом доке на острове Рюген и готовилось хозяином к перепродаже.

Ранее немецкое издание Spiegel назвало курс яхты «Андромеда», которая, по одной из версий, использовалась при теракте на газопроводах. Адрес электронной почты, который использовался для аренды судна, может указывать на Украину.