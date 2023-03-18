США возобновили экстрадицию россиян в РФ

Соединенные Штаты возобновили экстрадицию россиян в Российскую Федерацию, несмотря на то, что с началом спецоперации на Украине она была приостановлена. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
В качестве примера издание приводит историю молодого человека, который перебрался из РФ в США, чтобы избежать мобилизации. Издание утверждает, что он был депортирован обратно в Россию.
«Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Ice) по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства», — заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
Там отметили, что согласно процедурам осуществляют высылку граждан РФ в другие страны, включая саму Россию.
В январе издание The Economist сообщало, что двум проживавшим на Чукотке россиянам, которые после объявления мобилизации переплыли на лодке Берингов пролив и добрались до Аляски, разрешили остаться в США. Отмечалось, что россиян отпустили под залог после более трех месяцев заключения, экстрадировать их не будут. Им помогло поручительство местного пастора украинского происхождения.