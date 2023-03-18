США возобновили экстрадицию россиян в РФ

Соединенные Штаты возобновили экстрадицию россиян в Российскую Федерацию, несмотря на то, что с началом спецоперации на Украине она была приостановлена. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

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В качестве примера издание приводит историю молодого человека, который перебрался из РФ в США, чтобы избежать мобилизации. Издание утверждает, что он был депортирован обратно в Россию.

«Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Ice) по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства», — заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Там отметили, что согласно процедурам осуществляют высылку граждан РФ в другие страны, включая саму Россию.