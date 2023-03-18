Оппозиция Венгрии предложила отозвать посла из России

Партия "Диалог за Венгрию", входящая в коалицию оппозиционных политических сил, предложила правительству страны отозвать посла из Москвы и объявить нежелательным пребывание главы российской дипмиссии в Будапеште. Выступая в субботу на пресс-конференции, официальный представитель партии Ричард Барабаш утверждал, что такое решение должно быть принято в свете того, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Как сообщило информационное агентство МТИ, политик обосновал свое мнение действиями России на Украине. В то же время он сказал, что приостановка контактов на уровне послов не будет означать разрыва дипломатических отношений с РФ. По словам представителя партии, "это невозможно из-за политики безопасности, энергетической безопасности и экономических проблем, и было бы неправильно прекращать эти отношения".

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Барабаш также заявил, что "Диалог за Венгрию" призывает национальный парламент проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, объясняя это необходимостью противостоять якобы имеющей место угрозе со стороны РФ.

Упомянутая партия входит в коалицию оппозиционных сил, которая на последних выборах в апреле 2022 года получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии в общей сложности 57 из 199 мест.

МУС в пятницу выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.