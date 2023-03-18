Зеленский ввел санкции против Асада

Киевский режим ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Это произошло спустя два дня после того как Асад назвал Зеленского клоуном.
Указ о персональных санкциях в отношении Асада подписал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает RT.
В частности, на Асада распространяются блокировка активов, другие ограничительные меры.
Сирия признала возвращение в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Два дня назад в интервью телеканалу «Соловьев Live» Асад отметил, что рассматривает Зеленского в качестве клоуна, и тот ведет себя в политике как комедиант.