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30 минут назад

Зеленский ввел санкции против Асада

Майк Габриелян

Киевский режим ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Это произошло спустя два дня после того как Асад назвал Зеленского клоуном.

Указ о персональных санкциях в отношении Асада подписал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает RT.

В частности, на Асада распространяются блокировка активов, другие ограничительные меры.

Сирия признала возвращение в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

Два дня назад в интервью телеканалу «Соловьев Live» Асад отметил, что рассматривает Зеленского в качестве клоуна, и тот ведет себя в политике как комедиант.

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