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40 минут назад

Китайские эксперты назвали цели поездки Си Цзиньпина в Россию

Илья Родин

Поездка главы КНР Си Цзиньпина в Россию необходима для дальнейшего развития сотрудничества сторон, рассказали обозреватели Бай Юньи, Лю Синь и Чжао Цзюэчэн в статье для Global Times.

В Китае назвали цели поездки Си Цзиньпина в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на следующей неделе глава Китая посетит Россию с трехдневным официальным визитом.

Авторы статьи подчеркнули, что в КНР его поездка «рассматривается как путешествие дружбы, сотрудничества и мира», она должен будет содействовать дальнейшему развитию сотрудничества Москвы и Пекина, внесет значительный вклад в мирные процессы на планете.

По их данным, стороны обсудят ряд вопросов международной и региональной повестки.

Оценено влияние встречи Путина и Си Цзиньпина на украинский конфликт

В частности, на переговорах будут подняты вопросы о построении многополярного мира, различных кризисах, расширения сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере торговли и инвестиций, «зеленой» экономики, цифровой экономики и логистики.

По словам экспертов, ряд западных стран стремится «демонизировать» связи между Россией и Китаем в контексте конфликта на Украине, «поймать державы в ловушку».

Внешнее давление не повлияет на отношения двух стран, не приведет к их разрыву, подчеркнули аналитики. Это обусловлено тем, что стороны нашли путь развития отношений, отличающийся стратегическим доверием, добрососедством и сотрудничеством.

Эксперты заявили также, что «смешно и бесстыдно со стороны США и их союзников критиковать Китай в украинском кризисе, поскольку держава не является ни непосредственно вовлеченной стороной, ни инициатором кризиса». Аналитики пояснили, что Пекин стремится содействовать диалогу и миру.

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