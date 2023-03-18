В Китае назвали цели поездки Си Цзиньпина в Россию

Поездка главы КНР Си Цзиньпина в Россию необходима для дальнейшего развития сотрудничества сторон, рассказали обозреватели Бай Юньи, Лю Синь и Чжао Цзюэчэн в статье для Global Times.
Отмечается, что на следующей неделе глава Китая посетит Россию с трехдневным официальным визитом.
Авторы статьи подчеркнули, что в КНР его поездка «рассматривается как путешествие дружбы, сотрудничества и мира», она должен будет содействовать дальнейшему развитию сотрудничества Москвы и Пекина, внесет значительный вклад в мирные процессы на планете.
По их данным, стороны обсудят ряд вопросов международной и региональной повестки.
В частности, на переговорах будут подняты вопросы о построении многополярного мира, различных кризисах, расширения сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере торговли и инвестиций, «зеленой» экономики, цифровой экономики и логистики.
По словам экспертов, ряд западных стран стремится «демонизировать» связи между Россией и Китаем в контексте конфликта на Украине, «поймать державы в ловушку».
Внешнее давление не повлияет на отношения двух стран, не приведет к их разрыву, подчеркнули аналитики. Это обусловлено тем, что стороны нашли путь развития отношений, отличающийся стратегическим доверием, добрососедством и сотрудничеством.
Эксперты заявили также, что «смешно и бесстыдно со стороны США и их союзников критиковать Китай в украинском кризисе, поскольку держава не является ни непосредственно вовлеченной стороной, ни инициатором кризиса». Аналитики пояснили, что Пекин стремится содействовать диалогу и миру.