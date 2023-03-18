Корреспондент немецкого издания Bild побывал на парусной яхте "Андромеда", которая могла использоваться для подрыва газопроводов "Северный поток".

В посте в Telegram-канале издания опубликованы кадры с палубы и кают лодки. Парусная яхта стоит в доке бывшего военно-морского комплекса времен ГДР на немецком острове Рюген в Балтийском море.

Издание напоминает, что правоохранительные органы обнаружили на "Андромеде" GPS-трекер, по которому можно отследить перемещения судна.

Также следователи изъяли несколько предметов одежды: термофутболку Icebreaker и черную кепку Von Lamezan. По данным Bild, на кепке остались волосы, которые исследуются на предмет остатков ДНК. Пока не известно, принадлежал ли головной убор одному из шести человек, которые, по предварительной версии, зафрахтовали судно в сентябре.

Ранее Der Spiegel писало, что судно, которое могли использовать подозреваемые в совершении терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", направляясь к ним, находится на мысе Буг германского острова Рюген. По информации издания, 6 сентября 2022 года команда, которую подозревают в подрыве трубопроводов, якобы отправилась к ним на яхте "Андромеда". Согласно материалу Der Spiegel, следователи, которые обыскали в январе данную яхту, изъяли оттуда бортовую электронику и забрали ее для дальнейшего расследования.