В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
12 минут назад

Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что "никто не выше закона"

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, отметив, что «никто не выше закона». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Токио, передает Reuters.

Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что "никто не выше закона"
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

«Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина «историческим».

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», с Украины в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «ничтожным» решение МУС и возмущены самой постановкой этого вопроса.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий