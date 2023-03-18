Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что "никто не выше закона"

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, отметив, что «никто не выше закона». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Токио, передает Reuters.
«Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина «историческим».
17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», с Украины в РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «ничтожным» решение МУС и возмущены самой постановкой этого вопроса.