Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В трех областях в Центре и на Востоке Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные системы оповещения населения.
Согласно данным системы, сигналы прозвучали в 11:11 по местному времени в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее воздушная тревога объявлялась в ряде областей в центре и на северо-востоке Украины: в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Утром 18 марта воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
До этого глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил, что беспилотники-камикадзе нанесли удар в район полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ), некоторые помещения были повреждены. Яворовский район Львовской области атаковали шесть дронов-камикадзе по прототипу Shahed 136.