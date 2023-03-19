Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В трех областях в Центре и на Востоке Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные системы оповещения населения.

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Согласно данным системы, сигналы прозвучали в 11:11 по местному времени в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее воздушная тревога объявлялась в ряде областей в центре и на северо-востоке Украины: в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Утром 18 марта воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.