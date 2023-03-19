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1 час назад

Госэнергонадзор Украины: на полное восстановление энергосистемы страны уйдут годы

Газета.Ruиещё 1

Председатель государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслан Слободян заявил, что на полное восстановление поврежденной энергосистемы республики нужны годы. Его слова приводит РИА Новости.

Госэнергонадзор Украины: на полное восстановление энергосистемы страны уйдут годы
Фото: Clodagh Kilcoyne/ReutersClodagh Kilcoyne/Reuters

"Восстанавливать придется очень долго, это займет скорее всего не один год до полного восстановления", - сказал Слободян.

По его словам, в результате обстрелов надежность электрических сетей сильно упала, на данный момент энергетики не могут гарантировать бесперебойное электрообеспечение. "Темпы восстановления соразмерны с темпами новых повреждений", - указал глава Госэнергонадзора.

Согласно его оценке, обстановка в области энергетики на Украине остается сложной. Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях страны.

В мире,Герман Галущенко,
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