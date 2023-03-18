Производство кокаина в мире достигло рекордного уровня

Мировое производство кокаина выросло на 35% в период с 2020 по 2021 год, пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет УПН ООН.

Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса наблюдалось снижение производства. В последние два года оно снова начало расти.

В документе управления уточняется, что площадь кокаиновых плантаций в 2021 году достигла 300 тыс. гектаров.

По данным исследователей, в XXI веке в США и некоторых странах Европы значительно вырос спрос на кокаин. В общей сложности, в государствах ЕС этот наркотик на регулярной основе употребляли 3,5 млн взрослых.

Наркокартели изобретают новые маршруты доставки препаратов потребителям. В частности, появились маршруты через Центральную Америку и Африку, пояснили эксперты.

Специалисты заметили, что кокаин завозится также через Юго-Восточную и Северную Европу. Они уточнили, что Гамбург и Роттердам стали новыми крупными пунктами ввоза наркотика.