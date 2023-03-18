Более 900 дельфинов выбросило на берег Франции с начала зимы

По меньшей мере 910 дельфинов выбросило на атлантическое побережье Франции с начала зимы, сообщает France 24 со ссылкой на данные океанографического института Ла-Рошели.

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По информации учреждения, только за последнюю неделю на атлантическом побережье нашли более 400 морских туш млекопитающих. Осмотры животных показали, что некоторые из них умерли несколько дней назад, другие — несколько недель назад.

У большинства дельфинов обнаружили травмы, характерные для повреждений от рыболовных сетей и другого снаряжения, а также от лодочных двигателей.

Исследователи заявляют, что число погибших дельфинов пока предварительное, оно может вырасти. В период с 2017 по 2020 год среднее количество выброшенных на берег дельфинов за зиму составило 850 особей, уточняет СМИ. Большинство из них погибли в феврале и марте, когда дельфины обычно приближаются к суше в поисках пищи и сталкиваются с промысловиками.