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28 минут назад

Подоляк раскритиковал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 2

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

В Киеве раскритиковали мирный план Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подоляк назвал документ КНР по урегулированию украинского кризиса «непродуманным логистическим предложением», подчеркнув, что в нем отсутствуют подробности и «нет взвешенной логики».

«Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой – о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий РФ: но это абсолютное противоречие», — сказал он.

Подоляк отметил, что «мирный план» не должен строиться «на удовлетворении интересов» РФ.

«Он должен начинаться с обязательного вывода российских войск с территории Украины», — заключил советник Зеленского.

В Китае объяснили положения мирного плана о территориальной целостности

Ранее обозреватель Hill Эллен Митчелл написала, что визит председателя Китая Си Цзиньпина в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам.

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