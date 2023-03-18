В Словакии объяснили, зачем США нужен Крым

“Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию”, – говорит Чарногурский.