США толкают киевский режим на провокации в отношении Крыма, потому что они хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией, плюс, взять под контроль акватории Черного моря, заявил РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
“Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию”, – говорит Чарногурский.
Он уверен, что сегодня страны Запада просто используют Незалежну, лишь бы отобрать Крым у России. Но когда США потерпят поражение на Украине, то их попытки отобрать Крым у РФ попросту прекратятся.
При этом Чарногурский отметил, сегодня на Западе стали часто озвучиваться мнения экспертов, которые считают, что Крым всегда был российским, поэтому российским и останется.
“Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять”, – заключил экс-премьер Словакии.