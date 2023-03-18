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8 минут назад

Экс-премьер Словакии Чарногурский: США нужен был Крым, чтобы контролировать Черное море

FBM.ru

США толкают киевский режим на провокации в отношении Крыма, потому что они хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией, плюс, взять под контроль акватории Черного моря, заявил РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

В Словакии объяснили, зачем США нужен Крым
Фото: ТАССТАСС

“Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию”, – говорит Чарногурский.

Он уверен, что сегодня страны Запада просто используют Незалежну, лишь бы отобрать Крым у России. Но когда США потерпят поражение на Украине, то их попытки отобрать Крым у РФ попросту прекратятся.

При этом Чарногурский отметил, сегодня на Западе стали часто озвучиваться мнения экспертов, которые считают, что Крым всегда был российским, поэтому российским и останется.

“Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять”, – заключил экс-премьер Словакии.

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