В Бундестаге рассказали о расстройстве Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью. Такое заявление сделал лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, пишет РИА Новости со ссылкой на портал T-online.

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Таким образом он прокомментировал последнюю речь главы правительства ФРГ в бундестаге. Мерц считает, что нынешнее руководство страны не может работать на благо немецкого народа должным образом.

Лидер немецкой оппозиции подчеркнул, что восприятие Шольцем нынешней ситуации в Германии вызывает тревогу, так как не соответствует действительности.

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — заявил Мерц.

Политик также обвинил правящую в ФРГ коалицию в постоянных внутренних конфликтах по ряду вопросов. Он считает, что эти распри мешают им принимать адекватные решения.

«Не отрицайте, что вы постоянно ссоритесь», — отметил глава Христианско-демократического союза.