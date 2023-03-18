В Бундестаге рассказали о расстройстве Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц теряет связь с реальностью. Такое заявление сделал лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, пишет РИА Новости со ссылкой на портал T-online.
Таким образом он прокомментировал последнюю речь главы правительства ФРГ в бундестаге. Мерц считает, что нынешнее руководство страны не может работать на благо немецкого народа должным образом.
Лидер немецкой оппозиции подчеркнул, что восприятие Шольцем нынешней ситуации в Германии вызывает тревогу, так как не соответствует действительности.
«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — заявил Мерц.
Политик также обвинил правящую в ФРГ коалицию в постоянных внутренних конфликтах по ряду вопросов. Он считает, что эти распри мешают им принимать адекватные решения.
«Не отрицайте, что вы постоянно ссоритесь», — отметил глава Христианско-демократического союза.
Ранее Олаф Шольц в ходе своего выступления в бундестаге заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев обрела независимость от поставок газа и нефти из России. Он также отметил, что боевые действия на Украине снова станут центральной темой на предстоящем совете Европейского союза, который пройдет 23-24 марта.