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26 минут назад

Байден сделал заявление по решению МУС об ордере на "арест" Путина

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) об аресте лидера России Владимира Путина оправданно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные журналистского пула Белого дома.

Байден сделал заявление по решению МУС об ордере на "арест" Путина
Фото: ТАССТАСС

Ранее досудебная МУС выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения суда неприемлема. Он напомнил, что Москва даже не признает юрисдикцию этого органа, поэтому любые его решения не имеют никакой юридической силы. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что Москва не признает законность документов Международного уголовного суда, а сам орган давно встал на путь самоуничтожения.

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Джо Байден также прокомментировал выдачу ордера на арест Владимира Путина и заявил, что такая мера «оправдана». При этом лидер США отметил, что и Вашингтон не признает компетенцию органа, однако в случае с властями РФ позиция Международного уголовного суда «достаточно сильна». Байден также вновь поднял тему военных преступлений России на Украине.

В мире,Василий Небензя,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,ООН,
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