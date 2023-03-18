Байден сделал заявление по решению МУС об ордере на "арест" Путина

Президент США Джо Байден заявил, что решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) об аресте лидера России Владимира Путина оправданно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные журналистского пула Белого дома.

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Ранее досудебная МУС выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения суда неприемлема. Он напомнил, что Москва даже не признает юрисдикцию этого органа, поэтому любые его решения не имеют никакой юридической силы. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что Москва не признает законность документов Международного уголовного суда, а сам орган давно встал на путь самоуничтожения.