На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре Украины и на западе страны.

Ранее тревога была объявлена в столичном регионе, Киеве, а также в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Согласно данным ресурса, тревога также звучит в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее "СП" писала, что ВС РФ серьезно продвинулись на Авдеевском направлении и совсем скоро смогут войти в город. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.