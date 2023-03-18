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45 минут назад

На Украине звучит воздушная тревога

Свободная пресса

Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центре Украины и на западе страны.

На Украине объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее тревога была объявлена в столичном регионе, Киеве, а также в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Согласно данным ресурса, тревога также звучит в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее "СП" писала, что ВС РФ серьезно продвинулись на Авдеевском направлении и совсем скоро смогут войти в город. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, в районе Авдеевки уже освобождены ключевые населенные пункты, которые по сути являются «ключом» к взятию города.

В мире,Ян Гагин,
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