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1 час назад

Китай указал на неэффективность решения кризиса на Украине поставками наступательных вооружений

ТК «Звезда»иещё 2

Китай намерен иметь активную роль в урегулировании украинского конфликта политическим путем. Официальный представитель республики считает, что следует продолжать применять дипломатию для мирного урегулирования. Данное заявление сделал заместитель Постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Китай указал на неэффективность решения кризиса на Украине военным путем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По украинской проблеме мы всегда выступаем за мир, диалог и человечность. Мы изложили свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса и будем продолжать работать с международным сообществом с тем, чтобы сыграть активную роль в политическом урегулировании кризиса», - процитировало его РИА Новости.

Также во время заседания Совета Безопасности ООН Гэн Шуан подчеркнул нерезультативность поставок вооружений киевскому режиму для урегулирования конфликта.

«Факты показывают, что поставка наступательных вооружений, а также политическая изоляция и конфронтация не помогают урегулированию кризиса», - отметил китайский дипломат.

В конце февраля официальный Пекин опубликовал документ с позицией по урегулированию конфликта на Украине. Документ был размещен на сайте МИДа, он состоит из 12 пунктов.

В документе КНР призывает к прекращению огня и боевых действий, акцентирует внимание на недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и его выхода из-под контроля, указывая на необходимость противодействовать применению или угрозе использования ядерного оружия.

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