Китай указал на неэффективность решения кризиса на Украине военным путем

«По украинской проблеме мы всегда выступаем за мир, диалог и человечность. Мы изложили свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса и будем продолжать работать с международным сообществом с тем, чтобы сыграть активную роль в политическом урегулировании кризиса», - процитировало его РИА Новости.