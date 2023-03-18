Семья Трампа скрыла данные о подарках на $300 тыс.

Бывший американский лидер Дональд Трамп и члены его семьи не раскрыли информацию о более 100 подарках на общую сумму в примерно $300 тыс., полученных ими от иностранных правительств во время президентства республиканца. Об этом говорится в опубликованном в пятницу 15-страничном докладе демократов, входящих к комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса.

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Авторы отчета сообщили, что обнаружили в архивах незадокументированные 117 подарков, полученных экс-главой государства, бывшей первой леди Меланьей Трамп, зятем и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером, а также дочерью и советником Трампа Иванкой Трамп и другими членами семьи. Так, речь идет, в частности, о 16 подарках из Саудовской Аравии на сумму $45 тыс., 17 - из Индии (на сумму $47 тыс.), 5 - из Китая (на сумму $3,4 тыс.). При этом два подарка так и не смогли найти: "портрет Трампа больше натуральной величины" от руководства Сальвадора, а также клюшки для гольфа на $3,75 тыс. от руководства Японии.

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В докладе говорится, что бывший глава вашингтонской администрации в последний год своего президентства сообщил, что не получил ни одного подарка от иностранных государств, в предыдущие годы он информировал о некоторых из них.

О расследовании

Расследование было начато еще в прошлом году. Тогда представители Госдепартамента уведомили членов комитета, что сотрудники администрации Трампа в последний год его президентского срока "не ставили в приоритет выполнение обязательств" по предоставлению сведений о получении подарков от иностранных официальных лиц. В связи с этим у демократов в комитете нижней палаты Конгресса возникли подозрения относительно "возможного неправомерного влияния иностранных правительств на президента Трампа, что могло поставить под угрозу национальную безопасность и интересы США во внешней политике".

Согласно американскому законодательству, чиновникам США разрешается принимать от иностранных правительств подарки лишь от лица администрации. При этом в случае, если стоимость подарка превышает $415, представители администрации обязуются передать его в собственность Национального архива США. Если должностное лицо желает оставить подарок себе, у него есть возможность оплатить его полную стоимость. Отчетность о получении подарков должна быть передана в Госдепартамент. По данным газеты The Washington Post, Трамп неоднократно говорил советникам, что подарки, полученные во время президентства, принадлежат ему, а не федеральному правительству.