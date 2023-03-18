Из-за забастовки на улицах Парижа скопилось более 10 тыс. тонн мусора

Более 10 тысяч тонн мусора накопилось на улицах Парижа в день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на мэрию французской столицы.
"Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройдён в пятницу днем", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Париже во время разгона митингов протестующие начали жечь машины и скопившийся на улицах мусор.
ТАСС уточняет, что драки между протестующими против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста и стражами порядка начались в 21.00 мск — стычки продолжались полтора часа, прежде чем полиция начала применять водометы и слезоточивый газ для разгона людей. В ответ протестующие попытались поджигать оставленные на улицах автомобили, строительные леса, а также неубранный из-за забастовок коммунальщиков мусор.