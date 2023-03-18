В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Из-за забастовки на улицах Парижа скопилось более 10 тыс. тонн мусора

Газета.Ru

Более 10 тысяч тонн мусора накопилось на улицах Парижа в день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на мэрию французской столицы.

Из-за забастовки на улицах Парижа скопилось более 10 тыс. тонн мусора
Фото: APAP

"Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройдён в пятницу днем", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Париже во время разгона митингов протестующие начали жечь машины и скопившийся на улицах мусор.

ТАСС уточняет, что драки между протестующими против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста и стражами порядка начались в 21.00 мск — стычки продолжались полтора часа, прежде чем полиция начала применять водометы и слезоточивый газ для разгона людей. В ответ протестующие попытались поджигать оставленные на улицах автомобили, строительные леса, а также неубранный из-за забастовок коммунальщиков мусор.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий