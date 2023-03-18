Из-за забастовки на улицах Парижа скопилось более 10 тыс. тонн мусора

Более 10 тысяч тонн мусора накопилось на улицах Парижа в день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на мэрию французской столицы.

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"Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройдён в пятницу днем", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Париже во время разгона митингов протестующие начали жечь машины и скопившийся на улицах мусор.