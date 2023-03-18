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19 минут назад

Омбудсмен ДНР назвала количество погибших в Донбассе до начала спецоперации

Вечерняя Москва

С начала конфликта в Донбассе погибли более 4,3 тысяч человек, еще восемь тысяч были ранены. Об этом в субботу, 18 марта, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем докладе для Совбеза ООН.

Омбудсмен ДНР назвала число погибших в Донбассе до начала спецоперации
Фото: ТАССТАСС

— С начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины на территории ДНР погибли 4374 человека, в том числе 91 ребенок, — отметила она.

При этом около восьми тысяч граждан получили ранения различной степени тяжести, 323 из них — дети, еще не менее 27 — получили инвалидность, передает ТАСС.

По данным американской газеты Politico, с начала конфликта погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Многих солдат киевская сторона конфликта утратила в Артемовске.

Потери украинских войск в феврале составили более 11 тысяч человек, что на 40 процентов больше, чем месяцем ранее. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что к потерям среди украинских бойцов приводят поставки западного оружия.

Совбез ООН не позволил омбудсмену ДНР выступить на заседании по Украине

В мире,Дарья Морозова,Сергей Шойгу,Совбез ООН,
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