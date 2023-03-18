Республика Сербская решила прервать контакты с посольствами США и Британии

На следующей неделе контакты Республики Сербской с американским и британским посольствами остановят, сообщил президент энтитета Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Контакты решено прервать на уровне БиГ, президиума БиГ, совмина, парламентской ассамблеи и «всех других, кто был назначен сербами в совместных учреждениях», передает ТАСС со ссылкой на РТРС.

Додик обвинил дипломатов США и Великобритании во вмешательстве во внутренние дела Боснии и Герцеговины. Он заявил, что ни Вашингтон, ни Лондон не подписывали Дейтонское соглашение, при этом они открыто поддерживают высокого представителя, который назначен без согласия СБ ООН, то есть незаконно. Также американские дипломаты «поддерживают призыв к оружию мусульман в Боснии и Герцеговине», заявил Додик.

По его словам, действия США и Великобритании угрожают «возможному примирению» в Боснии и Герцеговине. Додик считает, что Вашингтон и Лондон собираются устроить «мошенничество и грабеж» в отношении имущества Республики Сербской.

Напомним, в 2021 году Москва заявила, что категорически не согласна с заявлением о якобы назначении гражданина Германии Кристиана Шмидта высоким представителем по Боснии и Герцеговине без резолюции СБ ООН.