СМИ: в украинском Днепре зафиксирован взрыв

В украинского городе Днепр произошел взрыв, передает местное издание "Страна.ua". По данным СМИ, на территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. О пострадавших в результате людях и объектах не сообщается. 16 марта украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Херсоне произошли взрывы. Другой канал — Klymenko Time — писал, что глава администрации Херсона Александр Прокудин опубликовал фото последствий удара по городу, в результате которого пострадало одно из медицинских учреждений, транспортные средства, расположенные рядом. Ранее днем в Херсонской области звучала воздушная тревога, сообщала областная администрация. До этого 15 марта воздушную тревогу на Украине объявляли еще дважды — около 11:00 и 14:00. Кроме того, "Страна.ua" сообщала о взрывах в Харькове. Губернатор Харьковской области писал об ударах по объекту инфраструктуры. Издание также пишет, что в соцсетях спорят, нужно ли так часто давать воздушные тревоги и не стоит ли разделить их на градации в зависимости от степени потенциальной опасности. 10 октября Вооруженные силы РФ начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Это стало ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года, к которому, как утверждает ФСБ РФ, причастны украинские спецслужбы.