В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

СМИ: в украинском Днепре зафиксирован взрыв

Газета.Ru

В украинского городе Днепр произошел взрыв, передает местное издание "Страна.ua". По данным СМИ, на территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. О пострадавших в результате людях и объектах не сообщается. 16 марта украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Херсоне произошли взрывы. Другой канал — Klymenko Time — писал, что глава администрации Херсона Александр Прокудин опубликовал фото последствий удара по городу, в результате которого пострадало одно из медицинских учреждений, транспортные средства, расположенные рядом. Ранее днем в Херсонской области звучала воздушная тревога, сообщала областная администрация. До этого 15 марта воздушную тревогу на Украине объявляли еще дважды — около 11:00 и 14:00. Кроме того, "Страна.ua" сообщала о взрывах в Харькове. Губернатор Харьковской области писал об ударах по объекту инфраструктуры. Издание также пишет, что в соцсетях спорят, нужно ли так часто давать воздушные тревоги и не стоит ли разделить их на градации в зависимости от степени потенциальной опасности. 10 октября Вооруженные силы РФ начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Это стало ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года, к которому, как утверждает ФСБ РФ, причастны украинские спецслужбы.

СМИ: в украинском Днепре зафиксирован взрыв
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Александр Прокудин,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий