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47 минут назад

Global Times: США используют военную технику для провокаций стран-противников

Вечерняя Москва

США используют ситуации с военной техникой для провокаций против стран, которые они считают своими противниками. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

Global Times: США используют военную технику для провокаций стран-противников
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Авторы обращают внимание на то, что после окончания Второй мировой войны количество несчастных случаев, связанных с американской военной техникой, стало слишком много. Недавний инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper, упавшим в Черное море, является одним из примеров.

— Крушение военного беспилотника США — событие случайное, но его возникновение имеет определенную неизбежность. После окончания холодной войны подобные инциденты со столкновениями военных самолетов, случайными авиакатастрофами и даже сбитыми самолетами происходили много раз, некоторые из которых серьезно обостряли региональную напряженность, и большинство из них были связаны с вооруженными силами США, — говорится в тексте статьи.

По мнению авторов, подобные инциденты в основном происходят у границ тех стран, которые США считают своими противниками. Таким образом на них оказывается определенное давление, говорится в статье Global Times.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper, рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин.

В мире,Виктор Литовкин,Минобороны России,
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