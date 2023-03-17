Санду обсудила с Макроном протесты оппозиции в Молдавии

Президенты Молдавии и Франции Майя Санду и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили протесты оппозиции в Молдавии и решимость Кишинева интегрироваться в Евросоюз. Об этом информирует в пятницу пресс-служба молдавского лидера.

"Обсудили ситуацию в экономике и сфере безопасности. Президент сообщила лидеру Франции, что госорганы Молдавии противостоят вызовам, инициированным извне и реализуемым коррумпированными группировками в стране. Также президент проинформировала своего коллегу о действиях, предпринятых правительством в контексте европейской интеграции, заверив его в решимости двигаться вперед, несмотря на возникшие препятствия", - говорится в сообщении.

С лета прошлого года в Молдавии проходят массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с ростом цен и некомпетентности. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.