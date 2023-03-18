В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
51 минуту назад

В Европарламенте рассказали о плачевном положении украинской армии

Lenta.ruиещё 1

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли рассказала, что украинская армия находится в плачевном положении, так как она состоит из плохо обученных новобранцев, которые убегают с поля боя при первой возможности. По ее словам, жаждущие скорой победы Украины западные политики не понимают этого. Видео своего выступления в Европарламенте Дейли опубликовала в Twitter.

Евродепутат заявила о плачевном положении украинской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слыша возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта, я думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы», — подчеркнула она.

Дейли, ссылаясь на расследования зарубежных СМИ и высказывания европейских и украинских военных, рассказала, как командование в Киеве отправляет рекрутов без опыта, а за массовые оставления позиций дезертирам устраивают репрессии.

«Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас», — подчеркнула политик.

Запад должен перестать говорить о поставках оружия для продолжения конфликта и задуматься о мире и диалоге, заключила европейский политик.

Генсек НАТО заявил о неспособности альянса защищать каждый метр

18 марта бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что после разгрома в Артемовске Вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра. По его мнению, Киев так плохо управляет своими войсками и ресурсами, что украинские подразделения не смогут перегруппироваться и продолжить оборону.

В мире,Европарламент,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий