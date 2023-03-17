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31 минуту назад

Оппозиция в Турции хочет поддерживать хорошие отношения с Россией

Елена Прошина

Советник по внешней политике кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез заявил, что при победе его кандидата Турция будет поддерживать хорошие отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оппозиция в Турции раскрыла свои планы по взаимодействию с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Говоря об этом, Чевикез вспомнил времена Холодной войны. По его словам, в то время Турция поддерживала баланс между отношениями с СССР и членством в НАТО.

«Так и сейчас между Анкарой и Москвой могут быть хорошие сбалансированные отношения», – заявил он.

Советник подчеркнул, что верит в победу Кылычдароглу, а также в его желание поддерживать с Россией хорошие отношения.

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Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Кемаль Кылычдароглу является соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и является единым кандидатом оппозиционного «Народного альянса».

Ранее Турция начала ратификацию по вопросу принятию Финляндии в НАТО.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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