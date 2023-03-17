Оппозиция в Турции раскрыла свои планы по взаимодействию с Россией

Советник по внешней политике кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез заявил, что при победе его кандидата Турция будет поддерживать хорошие отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Говоря об этом, Чевикез вспомнил времена Холодной войны. По его словам, в то время Турция поддерживала баланс между отношениями с СССР и членством в НАТО.

«Так и сейчас между Анкарой и Москвой могут быть хорошие сбалансированные отношения», – заявил он.

Советник подчеркнул, что верит в победу Кылычдароглу, а также в его желание поддерживать с Россией хорошие отношения.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Кемаль Кылычдароглу является соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и является единым кандидатом оппозиционного «Народного альянса».