Премьер Ирландии пообещал Байдену встречу с "красной ковровой дорожкой"

«Я обещаю вам, что мы расстелем красную ковровую дорожку, и это будет незабываемый визит. Все уже взволнованы этим. У нас будет много людей, которые будут рады вас видеть, и мы с нетерпением ждем возможности поговорить о некоторых деталях чуть позже», — отметил Варадкар.