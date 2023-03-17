Премьер Ирландии пообещал Байдену встречу с "красной ковровой дорожкой"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, пишет The Hill. По информации издания, во время беседы он поднял вопрос о предстоящем визите американского лидера в Дублин.
«Я обещаю вам, что мы расстелем красную ковровую дорожку, и это будет незабываемый визит. Все уже взволнованы этим. У нас будет много людей, которые будут рады вас видеть, и мы с нетерпением ждем возможности поговорить о некоторых деталях чуть позже», — отметил Варадкар.
Как отмечает The Hill, Белый дом все еще официально не подтвердил поездку Байдена, но Варадкар сказал, что «с нетерпением ждет» приезда президента США в Ирландию. При этом ожидается, что американский лидер посетит Дублин в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы — 10 апреля.