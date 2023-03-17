В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
38 минут назад

Премьер Ирландии пообещал Байдену встречу с "красной ковровой дорожкой" при визите в страну

Газета.Ru

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, пишет The Hill. По информации издания, во время беседы он поднял вопрос о предстоящем визите американского лидера в Дублин.

Премьер Ирландии пообещал Байдену встречу с "красной ковровой дорожкой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я обещаю вам, что мы расстелем красную ковровую дорожку, и это будет незабываемый визит. Все уже взволнованы этим. У нас будет много людей, которые будут рады вас видеть, и мы с нетерпением ждем возможности поговорить о некоторых деталях чуть позже», — отметил Варадкар.

Как отмечает The Hill, Белый дом все еще официально не подтвердил поездку Байдена, но Варадкар сказал, что «с нетерпением ждет» приезда президента США в Ирландию. При этом ожидается, что американский лидер посетит Дублин в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы — 10 апреля.

В мире,Лео Варадкар,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий