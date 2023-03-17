В ВОЗ назвали возможных виновников пандемии коронавируса

Она пояснила, что ранее китайский центр по профилактике и контролю за заболеваниями загрузил в международную систему геномониторинга GISAID данные результатов молекулярных исследований с рынка в Ухани в январе 2020 года, которые позднее удалил. Из них следует, что животные, которые там продавались, были заражены коронавирусом. А среди этих животных были енотовидные собаки.