В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
34 минуты назад

В ВОЗ назвали возможными виновниками пандемии коронавируса енотовидных собак

Российская Газетаиещё 1

Енотовидные собаки могли сыграть роль в распространении коронавируса. Об этом заявила на бриффинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Мария ван Керкхове.

В ВОЗ назвали возможных виновников пандемии коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Она пояснила, что ранее китайский центр по профилактике и контролю за заболеваниями загрузил в международную систему геномониторинга GISAID данные результатов молекулярных исследований с рынка в Ухани в январе 2020 года, которые позднее удалил. Из них следует, что животные, которые там продавались, были заражены коронавирусом. А среди этих животных были енотовидные собаки.

Пять человек скончались от неизвестной инфекции в Танзании

Конечно, мы не получили ответа на вопрос, как началась пандемия, но благодаря этим данным мы понимаем, в каком направлении нужно проводить исследования дальше, сказала представитель ВОЗ.

В мире,ВОЗ,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий