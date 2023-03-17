В ВОЗ назвали возможных виновников пандемии коронавируса

Енотовидные собаки могли сыграть роль в распространении коронавируса. Об этом заявила на бриффинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Мария ван Керкхове.
Она пояснила, что ранее китайский центр по профилактике и контролю за заболеваниями загрузил в международную систему геномониторинга GISAID данные результатов молекулярных исследований с рынка в Ухани в январе 2020 года, которые позднее удалил. Из них следует, что животные, которые там продавались, были заражены коронавирусом. А среди этих животных были енотовидные собаки.
Конечно, мы не получили ответа на вопрос, как началась пандемия, но благодаря этим данным мы понимаем, в каком направлении нужно проводить исследования дальше, сказала представитель ВОЗ.