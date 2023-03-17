Эрдоган назвал условие для согласия Турции на принятие Швеции в НАТО

«Пока мы видим негативные шаги против Турции в борьбе с терроризмом. Мы готовы принять любое отношение, откуда бы оно ни исходило. Премьер-министр Швеции может быть хорошим человеком, но мы не сможем сказать "да" членству Швеции в НАТО, если они не будут рядом с нами в борьбе с терроризмом», — сказал Эрдоган.

Он указал, что у Анкары «нет особого отношения» к Стокгольму, но закрыть глаза на пособничество терроризму она не может. По словам Эрдогана, «Рабочая партия Курдистана» и другие, признанные в Турции террористические организации, не только находятся на территории Швеции, но и устраивают там демонстрации. Также он подчеркнул, что Анкара передавала Стокгольму список из почти 120 террористов с просьбой выдать их, но этого не сделали.