Президент Финляндии заявил, что членство в НАТО не является полным без Швеции

«У нас также есть Швеция, и у меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции. Мы соседи, и у нас много общего. Я хочу, чтобы в Вильнюсе мы встретились с альянсом, состоящим из 32 членов», — отметил он.