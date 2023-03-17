В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
17 минут назад

Президент Финляндии Ниинистё заявил, что членство в НАТО не является полным без Швеции

Газета.Ruиещё 2

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что членство страны в НАТО не будет полным без Швеции. Об этом он сообщил после переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Президент Финляндии заявил, что членство в НАТО не является полным без Швеции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас также есть Швеция, и у меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции. Мы соседи, и у нас много общего. Я хочу, чтобы в Вильнюсе мы встретились с альянсом, состоящим из 32 членов», — отметил он.

17 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter заявлял, что обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто расширение блока НАТО.

В мире,Пекка Хаависто,Мевлют Чавушоглу,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий