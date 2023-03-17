Президент Финляндии заявил, что членство в НАТО не является полным без Швеции

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что членство страны в НАТО не будет полным без Швеции. Об этом он сообщил после переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
«У нас также есть Швеция, и у меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не будет полным без Швеции. Мы соседи, и у нас много общего. Я хочу, чтобы в Вильнюсе мы встретились с альянсом, состоящим из 32 членов», — отметил он.
17 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter заявлял, что обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто расширение блока НАТО.