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44 минуты назад

Турция начала процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Елена Прошина

Турецкий парламент начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».

Турция начала процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО», — сказал он на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По словам Эрдогана, в Анкаре увидели «искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс». Он отметил, что высоко ценит поддержку Финляндии вступления Турции в Евросоюз.

В мире,Реджеп Эрдоган,Парламент Турции,НАТО,ЕС,
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