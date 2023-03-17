Турция начала процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

«Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО», — сказал он на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По словам Эрдогана, в Анкаре увидели «искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс». Он отметил, что высоко ценит поддержку Финляндии вступления Турции в Евросоюз.