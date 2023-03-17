Взрывы на «Севпотоках» произошли на месте захоронения химического оружия

Диверсии на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли на месте старого захоронения химического оружия. Взрывы подняли со дна опасные токсины, сообщает Nature.

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После взрывов было загрязнено 11 кубических километров морской воды. Анализ с места событий показал, что попавшие в воду вещества могут угрожать морской фауне в течение месяца и более. Химикаты остались на дне со времен Второй мировой войны, в их число входят иприт и мышьяк.

По расчетам ученых, общий выброс в результате взрывов на глубине порядка 70 метром составил 250 тысяч тонн, при этом осадки поднялись вверх до глубины 30 метров. Исследования также показали, что любая концентрация свыше 5,8 миллиграмма отложений на литр морской воды пагубно повлияет на фауну. Наиболее токсичными в составе отложений эксперты считают свинец и соединения трибутилолова, использующиеся для защиты корабельных корпусов. На эти вещества приходится 75 процентов отравляющего эффекта.