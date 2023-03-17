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1 час назад

Жена Зеленского рассказала о сбивающих дроны банками с помидорами украинках

Елена Прошина

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в эфире MSNBC рассказала историю о жительнице страны, которая сбила беспилотник с помощью банки с помидорами. Запись трансляции доступна на YouTube-канале телеканал.

Жена Зеленского рассказала о сбивающих дроны банками с помидорами украинках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одна женщина увидела со своего балкона беспилотник и сбила его банкой помидоров. Наверное, на такое способна только украинка», — сказала Зеленская.

Она добавила, что на Украине «очень много таких вдохновляющих историй».

Ранее украинская госкомпания «Энергоатом» заявила о планах производить собственное ядерное на одном из своих предприятий. Приступить к реализации этого в организации намерены уже в 2023 году.

В мире,Владимир Зеленский,
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