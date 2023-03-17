Жена Зеленского рассказала о сбивающих дроны банками с помидорами украинках

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в эфире MSNBC рассказала историю о жительнице страны, которая сбила беспилотник с помощью банки с помидорами. Запись трансляции доступна на YouTube-канале телеканал.

«Одна женщина увидела со своего балкона беспилотник и сбила его банкой помидоров. Наверное, на такое способна только украинка», — сказала Зеленская.

Она добавила, что на Украине «очень много таких вдохновляющих историй».