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28 минут назад

Пока вы не уснули: решение ЦБ по ключевой ставке и визит Си Цзиньпина в Москву

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Набиуллина заявила о вероятности повышения ставки ЦБ

Вероятность увеличения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм». Глава ЦБ указала на некоторое ухудшение внешних условий. По ее словам, в целом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Набиуллина также отметила, что диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7-9% годовых.

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Раскрыты подробности визита Си Цзиньпина в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали предстоящего визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию: по его словам, Владимир Путин и Си обсудят Украину и подготовят друг для друга подарки. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

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Польша разместит HIMARS на границе с Россией

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские системы залпового огня HIMARS неподалеку от границы с Калининградской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Размещение HIMARS Блащак анонсировал на церемонии военной присяги солдат Войска польского.

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Кулеба пригрозил последствиями не поддержавшим Украину странам

Страны, которые не поддержали Украину, будут привлечены к ответственности после окончания конфликта. Об этом заявил в интервью «Би-би-си» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, выбор, сделанный каждым государством, будет «принят во внимание при построении будущих отношений».

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Названа цель атак на нефтяную станцию в Брянской области

Целью атаки на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области было парализовать поставки нефти в страны Европы, чтобы обеспечить еще большую зависимость государств от США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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Санду озвучила сроки вступления Молдавии в Евросоюз

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Об этом она заявила , выступая перед сленами парламента, передает канал TV8.

«Сейчас наш реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка государств ЕС, молдаване выбрали европейский путь», - отметила она.

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Шойгу наградил перехвативших беспилотник США летчиков Су-27

Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Соперник Эрдогана пообещал строить отношения с РФ с оглядкой на НАТО

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу будет строить равноправные отношения с Россией в случае победы на выборах, но с оглядкой на НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на его советника Унала Чевикёза.

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Во Франции объяснили отказ от бойкота ЧМ по боксу из-за участия России

Соцсети

Президент Федерации бокса Фракции Доминик Нато рассказал о причинах, по которым национальная сборная не присоединилась к бойкоту Чемпионата мира по боксу в силу участия спортсменов из Российской Федерации под своими флагами.

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До России могут добраться автомобили киргизского производства

Кабинет Министров Кыргызской Республики

В Киргизии откроют автозавод, машины которого могут привезти в Россию.

Его построят в 50 километрах от Бишкека, а технологическим партнером станет узбекская автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины Chevrolet на мощностях UzAuto Motors. Об этом сообщается на сайте Кабмина Киргизии. В год предприятие планирует выпускать более 30 тысяч автомобилей, и немалый объем придется на Россию, уверены эксперты.

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В мире,Майя Санду,Дмитрий Кулеба,Юрий Швыткин,Мариуш Блащак,Кемаль Кылычдароглу,Эльвира Набиуллина,Сергей Шойгу,Юрий Ушаков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,НАТО,Госдума,ЕС,
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