Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Набиуллина заявила о вероятности повышения ставки ЦБ

Вероятность увеличения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм». Глава ЦБ указала на некоторое ухудшение внешних условий. По ее словам, в целом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Набиуллина также отметила, что диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7-9% годовых.

Раскрыты подробности визита Си Цзиньпина в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали предстоящего визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию: по его словам, Владимир Путин и Си обсудят Украину и подготовят друг для друга подарки. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

Польша разместит HIMARS на границе с Россией

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские системы залпового огня HIMARS неподалеку от границы с Калининградской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Размещение HIMARS Блащак анонсировал на церемонии военной присяги солдат Войска польского.

Кулеба пригрозил последствиями не поддержавшим Украину странам

Страны, которые не поддержали Украину, будут привлечены к ответственности после окончания конфликта. Об этом заявил в интервью «Би-би-си» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, выбор, сделанный каждым государством, будет «принят во внимание при построении будущих отношений».

Названа цель атак на нефтяную станцию в Брянской области

Целью атаки на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области было парализовать поставки нефти в страны Европы, чтобы обеспечить еще большую зависимость государств от США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Санду озвучила сроки вступления Молдавии в Евросоюз

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Об этом она заявила , выступая перед сленами парламента, передает канал TV8.

«Сейчас наш реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка государств ЕС, молдаване выбрали европейский путь», - отметила она.

Шойгу наградил перехвативших беспилотник США летчиков Су-27

Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соперник Эрдогана пообещал строить отношения с РФ с оглядкой на НАТО

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу будет строить равноправные отношения с Россией в случае победы на выборах, но с оглядкой на НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на его советника Унала Чевикёза.

Во Франции объяснили отказ от бойкота ЧМ по боксу из-за участия России

Соцсети

Президент Федерации бокса Фракции Доминик Нато рассказал о причинах, по которым национальная сборная не присоединилась к бойкоту Чемпионата мира по боксу в силу участия спортсменов из Российской Федерации под своими флагами.

До России могут добраться автомобили киргизского производства

Кабинет Министров Кыргызской Республики

В Киргизии откроют автозавод, машины которого могут привезти в Россию.