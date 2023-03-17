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Вероятность увеличения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм». Глава ЦБ указала на некоторое ухудшение внешних условий. По ее словам, в целом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных. Набиуллина также отметила, что диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7-9% годовых.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали предстоящего визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию: по его словам, Владимир Путин и Си обсудят Украину и подготовят друг для друга подарки. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские системы залпового огня HIMARS неподалеку от границы с Калининградской областью. Об этом сообщает РИА Новости.
Размещение HIMARS Блащак анонсировал на церемонии военной присяги солдат Войска польского.
Страны, которые не поддержали Украину, будут привлечены к ответственности после окончания конфликта. Об этом заявил в интервью «Би-би-си» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, выбор, сделанный каждым государством, будет «принят во внимание при построении будущих отношений».
Целью атаки на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области было парализовать поставки нефти в страны Европы, чтобы обеспечить еще большую зависимость государств от США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Об этом она заявила , выступая перед сленами парламента, передает канал TV8.
«Сейчас наш реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка государств ЕС, молдаване выбрали европейский путь», - отметила она.
Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу будет строить равноправные отношения с Россией в случае победы на выборах, но с оглядкой на НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на его советника Унала Чевикёза.
Президент Федерации бокса Фракции Доминик Нато рассказал о причинах, по которым национальная сборная не присоединилась к бойкоту Чемпионата мира по боксу в силу участия спортсменов из Российской Федерации под своими флагами.
В Киргизии откроют автозавод, машины которого могут привезти в Россию.
Его построят в 50 километрах от Бишкека, а технологическим партнером станет узбекская автокомпания «Узавтосаноат», выпускающая машины Chevrolet на мощностях UzAuto Motors. Об этом сообщается на сайте Кабмина Киргизии. В год предприятие планирует выпускать более 30 тысяч автомобилей, и немалый объем придется на Россию, уверены эксперты.