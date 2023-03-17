Самые опасные железные дороги в мире

Железная дорога считается одним из самых безопасных видов транспорта. Несмотря на развитие авиаперевозок, поездка на поезде продолжает пользоваться спросом среди пассажиров, ведь часто напоминает небольшое путешествие. Существуют даже специальные маршруты, которые облюбовали туристы. Одним из таких примеров является многодневное путешествие из Владивостока в Москву.
Но не везде в мире железнодорожные перевозки выглядят такими безобидными, как в России. В некоторых странах поездка по железной дороге выглядит, словно захватывающий дух аттракцион, что невольно задаешься вопросом, как вообще люди это построили?
Самые опасные железные дороги мира – в галерее «Рамблера».