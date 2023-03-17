Самые опасные железные дороги в мире

Железная дорога считается одним из самых безопасных видов транспорта. Несмотря на развитие авиаперевозок, поездка на поезде продолжает пользоваться спросом среди пассажиров, ведь часто напоминает небольшое путешествие. Существуют даже специальные маршруты, которые облюбовали туристы. Одним из таких примеров является многодневное путешествие из Владивостока в Москву.

После правления «Красных кхмеров» в Камбодже практически не осталось нормальных поездов. Чтобы перевозить грузы и пассажиров жители стали пользоваться самодельными дрезинами

Азия славится своими уникальными речными рынками. В Таиланде местные жители пошли еще дальше и организовали торговлю прямо на пути следования поезда на железнодорожной станции Меклонг

Виадук Полворилла в Аргентине. Маршрут здесь проходит на высоте до 4200 метров над уровнем моря

«Дорога смерти» в Таиланде, была проложена военнопленными в 1943 году по приказу японского императора и проходит по самому краю обрыва

Но не везде в мире железнодорожные перевозки выглядят такими безобидными, как в России. В некоторых странах поездка по железной дороге выглядит, словно захватывающий дух аттракцион, что невольно задаешься вопросом, как вообще люди это построили?